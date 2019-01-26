Признать Гуайдо президентом Венесуэлы готовы Германия, Франция и Испания

Хуан Гуайдо, фото — BBC

https://racurs.ua/n117308-priznat-guaydo-prezidentom-venesuely-gotovy-germaniya-franciya-i-ispaniya.html

Racurs.ua

Правительства Германии, Франции и Испании готовы признать спикера парламента Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро через 8 дней не объявит о новых выборах.

Заявления об этом практически синхронно сегодня прозвучали в руководстве правительств этих стран. Очевидно, что речь идет о согласованной позиции лидеров влиятельных стран Евросоюза.

Эммануэль Макрон в Твиттере на французском и испанском языках написал: «Мы сможем признать Хуана Гуайдо президентом, если о выборах не будет объявлено».

Правительство Германии будет считать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным руководителем страны, если до конца следующей недели в латиноамериканском государстве не будут назначены выборы.

Об этом сообщила также в Твиттер представитель правительства ФРГ Мартина Фитц. Она подчеркнула, что «народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности сам решать свое будущее».

Но для этого нужно восстановить политический процесс.

С таким же заявлением выступил и премьер Испании Педро Санчес. Он сказал, что считает возможным, чтобы Хуан Гуайдо возглавил этот переходный период в Венесуэле и добавил, что Испания всегда будет вместе с народом этой страны, переживающей кризис.

Напомним, что 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против внешнего вмешательства. Временным президентом Хуана Гуайдо уже признали США, Канада, а также Албания, Грузия и Швейцария.

В Венесуэле тем временем продолжаются беспорядки. Во время протестов против Николаса Мадуро полицейские задержали уже 500 человек. Силовики продолжают по всей стране задерживать сторонников Хуана Гуайдо.