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Ракурс
Протесты в Венесуэле. Фото: flickr.com

Протесты против Мадуро: в Венесуэле число задержанных возросло до 500 человек (ВИДЕО)

26 янв 2019, 11:27
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Во время протестов против Николаса Мадуро в Венесуэле полицейские задержали уже 500 человек.

Силовики продолжают по всей стране задерживать сторонников исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Венесуэльский криминальный форум» Альфредо Ромеро в Twitter.

«Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500 человек», — написал он.

Как известно, в Венесуэле продолжаются протесты против переизбранного президента страны Николаса Мадуро, инаугурация которого прошла 10 января 2019 года. В ряде городов протестующие устраивают стычки с силовиками, жертвами которых уже стали 16 человек. Министр обороны Венесуэлы и военные стоят на стороне Мадуро, обвиняя оппозицию в госперевороте. Хуана Гуайдо, который принес присягу исполняющего обязанности президента Венесуэлы, поддержали США, много латиноамериканских стран, ЕС и Грузия.

Мадуро, который с 2013 года руководит Венесуэлой, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган лично выразили поддержку президенту Николасу Мадуро.

Напомним, полиция во время митингов задержала 200 человек — противников Николаса Мадуро. В Каракасе тем временем продолжаются уличные бои, слышны мощные взрывы.

Источник: Ракурс


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