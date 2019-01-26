Прототип Hyundai Sonata следующего поколения показали на шпионских снимках (ФОТО)

Новинку компании Hyundai рассекретили

https://racurs.ua/n117300-prototip-hyundai-sonata-sleduuschego-pokoleniya-pokazali-na-shpionskih-snimkah-foto.html

Racurs.ua

Новый прототип автомобиля Sonata (Соната) от компании Hyundai (Хюндай) показали на появившихся в интернете фотографиях.

Фото, которые сделали промышленные шпионы Объединенных Арабских Эмиратах показали, что особенностью новинки станет задняя светотехника на всю ширину кузова. Фотографии опубликовал пользователь cars_fantastic99 в Instagram.

По информации иностранных СМИ, в машину установят светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями. Задние фонари будут выглядеть футуристично — блоки световых рисунков соединят тонкой полосой.

Компания выпустит «Сонату» с двухлитровым турбомотором мощностью около 275 сил или 280-сильным 2,5-литровым агрегатом семейства Theta-III. Планируется выпустить и гибрид с электрическим мотором с отдачей в 68 лошадиных сил и емкостью батарей на 12,9 кВт-час. На электромоторе машина сможет проехать 75 км.

Напомним, компания Kia на автосалоне в Детройте презентовала огромный кроссовер Telluride на восемь мест. Продажи нового джипа стартуют уже весной, однако цены на новые модели еще не известны.