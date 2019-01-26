Пассажирский автобус упал в реку в Перу, десятки погибших и пострадавших (ФОТО)

В Перу разбился автобус. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n117299-passajirskiy-avtobus-upal-v-reku-v-peru-desyatki-pogibshih-i-postradavshih-foto.html

Racurs.ua

Автобус с полусотней пассажиров упал в реку Хуаллага в Перу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 10 человек.

Транспортное средство следовало из столицы Лимы в Тарапото. Инцидент произошел во время подъема, автобус перевернулся и скатился в реку. Об этом сообщает местное издание Andina.

В результате аварии травмы получили не менее 30 человек, среди которых есть дети. Три пассажира после аварии считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски.

На месте происшествия работают спасательные службы, военнослужащие оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, 21 декабря в Непале с высоты 700 м упал в пропасть автобус со студентами и преподавателями. В результате аварии погибли по меньшей мере 23 человека, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.