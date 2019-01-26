Полиция Харькова задержала злоумышленника, который изнасиловал девушку-провизора в аптеке (ФОТО)

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https://racurs.ua/n117298-policiya-harkova-zaderjala-zloumyshlennika-kotoryy-iznasiloval-devushku-provizora-v-apteke-foto.html

Racurs.ua

В Харькове девушку-провизора изнасиловали прямо в аптеке. Личность злоумышленника уже установили, правоохранители задержали изверга.

Инцидент произошел около 17.25 в пятницу, 25 января. Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку, которая в это время была пуста от посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Злоумышленник затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения и изнасиловал. Кроме того, насильник отобрал у пострадавшей ее мобильный телефон.

Розыском злоумышленника занимался весь личный состав Немишлянського отдела полиции. Просматривая видео с камер видеонаблюдения участковый инспектор узнал в нападавшем 45-летнего жителя района. Оказалось, что ранее он имел проблемы с законом и был осужден за ограбление. Насильника задержали неподалеку от места проживания.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области изверг изнасиловал и убил девятилетнюю девочку, которую нашли мертвой в Белгород-Днестровском районе. Злоумышленником оказался квартирант семьи погибшей.