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Ракурс
Николас Мадуро. Фото: Информатор

Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы золотые слитки на сумму 1,2 млрд долларов

26 янв 2019, 09:28
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Банк Англии отказал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в выдаче золотых слитков на сумму 1,2 млрд долл.

О возвращении золотых слитков в Венесуэлу просило местное правительство. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что банкиры отказали Мадуро в выдаче слитков после того, как об этом Лондон попросили высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как пишут СМИ, резервы центрального банка Венесуэлы за рубежом составляют 8 млрд долл. Часть из этих денег хранится в банке Англии, отдельные активы могут храниться в Турции. Где находятся другие средства журналистам неизвестно.

Напомним, в Венесуэле продолжаются протесты против переизбранного президента страны Николаса Мадуро, инаугурация которого прошла 10 января 2019 года. Жертвами протестов стали уже 16 человек. Силовики задержали уже более 200 митингующих.


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