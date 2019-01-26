Прорыв плотины произошел в Бразилии: семь человек погибли, более 200 пропали без вести (ВИДЕО)

В Бразилии прорвало плотину. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Из-за прорыва дамбы в Бразилии более 200 человек считаются пропавшими без вести. Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере семь человек.

Прорыв плотины произошел 25 января на одной из шахт в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Шахта принадлежит бразильской горнодобывающей компании Vale SA. Об этом сообщает DW.

Вследствие чрезвычайного происшествия исчезли по меньшей мере две сотни человек. Спасатели из города Белу-Оризонти сообщили, что много людей оказались в ловушке — потоками воды их отрезало от внешнего мира. Часть муниципалитета Вила Фортеко оказалась под водой.

По информации агентства Reuters, которая сослалась на мэра города, по меньшей мере семь человек погибли. Ожидается, что со временем количество жертв резко возрастет, поскольку в компании Vale SA сообщили, что в административных зданиях на дамбе находились люди.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, власти эвакуируют жителей из пострадавших районов.

Напомним, остров Сулавеси в Индонезии опустошают наводнения и оползни. Жертвами стихии в центральной индонезийской провинции стали 30 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.