Наводнения и оползни обрушились на Индонезию, число жертв растет (ФОТО, ВИДЕО)

Наводнения и оползни обрушились на Индонезию, число жертв растет / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117248-navodneniya-i-opolzni-obrushilis-na-indoneziu-chislo-jertv-rastet-foto-video.html

Racurs.ua

Наводнения и оползни обрушились на остров Сулавеси в результате сильных ливней. Жертвами стихии в центральной индонезийской провинции стали 30 человек, еще 25 пропали без вести.

По данным Национального агентства по борьбе с бедствиями Индонезии, 10 районов и городов в провинции Южный Сулавеси, включая столицу региона Макассар, пострадали от наводнения, которое обрушилось на регион во вторник, 22 января. Свыше 3 тыс. человек покинули свои дома, пишет ABC News.

СМИ отмечают, что вырубка лесов усугубила ситуацию в регионе, где сезон дождей ежегодно длится с ноября по апрель. По меньшей мере 47 человек получили ранения. Затоплены жилые дома в 52 поселках, а также 11,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Кроме этого, в акватории близ провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии сегодня вечером произошло землетрясение магнитудой 6. На настоящий момент отсутствует информация о пострадавших. Эпицентр землетрясения находился за 87 км от острова Сумба. Обнародовано предупреждение об угрозе цунами, сообщает «Синьхуа».

Напомним, что цунами поразило индонезийское побережье в ночь на 23 декабря. «Ракурс» сообщал, что жертвами бедствия стали более 373 человека.