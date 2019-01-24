Швейцарские ученые открыли неожиданную пользу убаюкивания для взрослых людей / Фото: twgram.me

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Ученые из Университета Женевы выяснили, что ритмичные покачивания кровати во время сна с частотой 0,25 Герца улучшают качество сна взрослых людей за счет удлинения фазы глубокого сна. Также удалось выяснить, что убаюкивание положительно влияет на процесс перехода воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную.

Ученые под руководством исследователя Авроры Перро решили проверить, как на активность мозга взрослых людей влияют убаюкивания. Эксперимент длился месяц. Участие в нем приняли 18 добровольцев: каждый из них три ночи провел в лаборатории с подключенными электроэнцефалографом и электроокулографом, пишет N+ со ссылкой на журнал Current Biology.

Первая ночь была контрольной. Спустя еще неделю механизм, раскачивающий кровать, не работал. Еще через неделю после этого добровольцы спали в лаборатории на кровати с уже включенным механизмом убаюкивания.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что покачивание во время сна способствовало быстрому вхождению в фазу глубокого сна, которая длилась дольше. В частности, последняя, третья фаза глубокого сна была длиннее на семь минут, когда кровать участников эксперимента раскачивали.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему спать дольше восьми часов опасно для здоровья.