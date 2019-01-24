Президентские выборы: стало известно, сколько кандидатов уже «сдались» ЦИК / Фото: volynnews.com

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Racurs.ua

В выборах президента Украины решили поучаствовать еще четверо граждан, которые 24 января подали документы в Центральную избирательную комиссию. Речь идет о Денисе Потапове, Александре Данилюке, Александре Ковальчуке и Владимире Блащуке. Напомним, что для регистрации кандидатом на пост президента необходимо внести 2,5 млн грн денежного залога.

«Сегодня четыре человека подали документы — Александр Ковальчук, Денис Потапов, Александр Данилюк (общественное движение „Общее Дело“) и Владимир Блащук», — рассказали в Центризбиркоме, пишет «Укринформ».

Все указанные граждане являются самовыдвиженцами. Кроме этого, по данным пресс-службы Центризбиркома, с начала избирательной кампании 34 человека уже подали пакеты документов для регистрации кандидатами на пост президента. ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов, шести отказали в регистрации.

Вместе с тем, сегодня сообщалось, что во время украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе кандидаты в президенты на выборах-2019 — Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко — устроили словесную перепалку, подкалывая друг друга.