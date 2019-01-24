Подкалывали друг друга: участники форума в Давосе рассказали об украинском завтраке с участием Порошенко, Тимошенко и Гриценко

Во время украинского завтрака в Давосе, фото — Фейсбук М. Заблоцкого

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Racurs.ua

Во время украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе украинские топ-политики и кандидаты в президенты на выборах 2019 года, устроили словесную пикировку, подкалывая друг друга.

Об обстоятельствах проведения завтрака рассказал 24 января в Фейсбук директор Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

Во время завтрака поочередно выступили Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Заблоцкий говорит, что топ-политики шутили и подкалывали друг друга.

Сначала Юлия Тимошенко упрекнула Гриценко его фразой о том, что сначала нужно сделать честной верхушку власти.

«Она сказала, что „добрый царь“ не работает, нужны системные реформы. Но поскольку выступали по очереди, то ответить у Гриценко уже возможности не было», — написал Заблоцкий.

У Тимошенко спросили о том, что она также представляет старую коррумпированную власть. На этих словах публика заметно загудела, а кто-то аплодировал.

Тимошенко выкрутилась, вспомнив, что в символе коррупции — правительстве Виктора Януковича — Петр Порошенко был министром экономики.

Петр Порошенко за словом в карман тоже не полез. Он сказал, что обещать снижать вдвое цены на товары — это политика Венесуэлы, которая привела к катастрофе.

«Он сорвал аплодисменты. Фактически это были первые президентские дебаты», —- написал Заблоцкий.

В Давосе находится еще один кандидат в президенты на выборах 2019 года. Игорь Шевченко успел влипнуть в Швейцарии в неприятную историю. Во время экономического форума он прихватил шесть бесплатных шапок из рекламного стенда магазина. Даже после замечания охранника, он продолжил брать «халяву», а затем поделился этой радостью в Фейсбук.

На следующий день Шевченко вернулся к стенду и добрал еще пять шапок. «Для друзей», — объяснил кандидат в президенты в следующей заметке.