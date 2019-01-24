Підколювали один одного: учасники форуму у Давосі розповіли про український сніданок за участі Порошенка, Тимошенко і Гриценка

Під час українського сніданку у Давосі, фото — Фейсбук М. Заблоцького

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Під час українського сніданку на економічному форумі у Давосі українські топ-політики, кандидати у президенти на виборах 2019 року, влаштували словесне пікірування, підколюючи один одного.

Про обставини проведення сніданку розповів 24 січня у Фейсбук директор Українського товариства економічних свобод Мар’ян Заблоцький.

Під час сніданку почергово виступили Анатолій Гриценко, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Заблоцький каже, що топ-політики жартували і підколювали один одного.

Спочатку Юлія Тимошенко дорікнула Гриценку його фразою про те, що спочатку потрібно зробити чесними верхівку влади.

«Вона сказала, що „добрий цар“ не працює, потрібні системні реформи. Але оскільки виступали по черзі, то відповісти у Гриценка уже можливості не було», — написав Заблоцький.

В Тимошенко запитали про те, що й вона сама представляє стару корумповану владу. На цих словах публіка помітно загуділа і подекуди заплескала.

Тимошенко викрутилася, пригадавши, що у символі корупції — уряді Віктора Януковича — Петро Порошенко був міністром економіки.

Петро Порошенко за словом в кишеню також не поліз. Він сказав, що обіцяти знижувати вдвічі ціни на товари — це політика Венесуели, яка привела до катастрофи.

«Він зірвав оплески. Фактично це були перші президентські дебати», — написав Заблоцький.

У Давосі перебуває ще один кандидат у президенти на виборах 2019 року. Ігор Шевченко встиг влипнути в Швейцарію у неприємну історію. Під час економічного форуму він прихопив шість безкоштовних шапок з рекламного стенду магазину. Навіть після зауваження охоронця, він продовжив нагрібати «халяву», а згодом поділився радістю у Фейсбук.

Наступного дня Шевченко повернувся до стенду та добрав ще п’ять шапок. «Для друзів», — пояснив кандидат у президенти у наступному дописі.