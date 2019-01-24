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Вибух. Фото: MIGnews.com

Вибух прогримів біля посольства Росії в Сирії (ФОТО)

24 січ 2019, 16:24
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Вибух у Дамаску пролунав у четвер, 24 січня. Інцидент стався у районі Аль-Адавія, де розташовується посольство Російської Федерації.

Сирійська влада вважає вибух терактом. Про це повідомляє Lenta.ru із посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Попередньо встановлено, що вибухнув саморобний пристрій, який невідомі заклали в одну із машин. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, але зафіксовані руйнування.

Як відомо, два дні тому в сирійській Латакії вибухнула начинена вибухівкою машина. Тоді від дій терористів загинула одна особа, ще 14 постраждали.

Вибух у Дамаску. Фото: Sarwar у Twitter

Посольство РФ у Сирії. Фото: Google Maps

Нагадаємо, 19 січня у мексиканському місті Тлахуелілпані, розташованому майже за 100 км на північ від Мехіко, стався вибух нафтопроводу. Жертвами інциденту стали щонайменше 73 особи, ще 74 людини поранено, а 10 вважаються зниклими безвісти.


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