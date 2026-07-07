Низка вибухів прогриміли біля готелю в Дамаску, де зупинився Еммануель Макрон. Фото:

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Низка вибухів пролунала в столиці Сирії Дамаску.

Вибухи прогриміли незадовго до півночі 7 липня. Після цього силовики одразу перекрили дороги та посилили заходи безпеки. Очевидці чули кілька вибухів, а після того над місцем події почав підніматися дим. Бомби здетонували у безпосередній близькості від готелю Four Seasons, де під час офіційного візиту зупинився президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомила агенція Reuters.

Сирійські спецслужби наразі не розкривають інформацію про загиблих та постраждалих. Нічого невідомо й про масштаби руйнувань. Правоохоронці розпочали розслідування, а причини вибухів також невідомі.

В адміністрації президента Франції поінформували, що Макрон вибухів не чув. У момент спрацювання бомб він саме прямував на заплановану зустріч із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Як відомо, французький президент став першим західним лідером, який відвідав Сирію з часів падіння режиму Башара Асада та приходу до влади Ахмеда аль-Шараа.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся із очільником Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Глава держави тоді зазначив, що Україна рада відновити відносини із Сирією та готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

Джерело: Reuters