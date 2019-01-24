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Ракурс
Взрыв. Фото: MIGnews.com

Взрыв прогремел возле посольства России в Сирии (ФОТО)

24 янв 2019, 16:24
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Взрыв в Дамаске прогремел в четверг, 24 января. Инцидент произошел в районе Аль-Адавия, где располагается посольство Российской Федерации.

Сирийские власти считают взрыв терактом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Предварительно установлено, что взорвалось самодельное устройство, которое неизвестные заложили в одну из машин. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, но зафиксированы разрушения.

Как известно, два дня назад в сирийской Латакии взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Тогда от действий террористов погиб один человек, еще 14 пострадали.

Взрыв в Дамаске. Фото: Sarwar в Twitter

Посольство РФ в Сирии. Фото: Google Maps

Напомним, 19 января в мексиканском городе Тлахуелилпани, расположенном почти в 100 км на север от Мехико, произошел взрыв нефтепровода. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 73 человека, еще 74 человека ранены, а 10 считаются пропавшими без вести.


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