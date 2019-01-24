Резолюция по Азову: что приняла ПАСЕ / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117233-rezoluciya-po-azovu-chto-prinyala-pase.html

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Резолюцию по ситуации на Азове и в Керченском проливе на пленарном заседании в четверг, 24 января, приняли делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ поддержали 103 парламентария, против проголосовали трое, еще 16 — воздержались.

«Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы», — написал в Twitter глава нардепов-представителей Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

В резолюции указано, что ПАСЕ глубоко обеспокоена из-за эскалации напряжения между Россией и Украиной в регионе Азовского моря и Керченского пролива, в частности событиями 25 ноября 2018 года.

Принятый документ называется «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности». Напомним, украинская сторона изначально предлагала другое, более жесткое название, где упоминалась бы «российская агрессия», но в бюро ПАСЕ ее решили «смягчить».

В новой резолюции ПАСЕ призывает Москву немедленно освободить украинских моряков и обеспечить им предоставление медицинской, правовой и консульской помощи, а также обеспечить свободу прохода кораблей в Азовском море и Керченском проливе, пишет «ВВС Україна».

Традиционно в резолюции содержится призыв о недопустимости эскалации конфликта. Не обошлось и без упоминания о Керченском мосте, в ПАСЕ напомнили России о противоправности его строительства.

Также Ассамблея поддержала предложение, внесенное Берлином и Парижем, относительно мониторинга движения кораблей в Керченском проливе, который могут выполнить наблюдатели третьей страны.

Во время дебатов Киев поддержали представители Германии, Великобритании, Исландии, Италии и других стран. Сторону России заняли делегаты из Словакии и Сербии.

Напомним, сегодня в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы произошел конфликт между украинскими депутатами и российской пропагандисткой с канала «Россия».