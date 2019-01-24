Резолюція щодо Азова: що ухвалила ПАРЄ / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Резолюцію щодо ситуації на Азові та у Керченській протоці на пленарному засіданні у четвер, 24 січня, ухвалили делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Документ підтримали 103 парламентарі, проти проголосувало троє, ще 16 — утрималися.

«Текст хороший. Вітаю делегацію з чудовим результатом роботи», — написав у Twitter очільник нардепів-представників України у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

В резолюції зазначено, що ПАРЄ глибоко занепокоєна через ескалацію напруги між Росією та Україною в регіоні Азовського моря та Керченської протоки, зокрема подіями 25 листопада 2018 року.

Ухвалений документ має назву «Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки». Нагадаємо, українська сторона відпочатку пропонувала іншу, більш жорстку назві, де згадувалася б «російська агресія», але у бюро ПАРЄ її вирішили «пом'якшити».

У новій резолюції ПАРЄ закликає Москву негайно звільнити українських моряків і забезпечити їм надання медичної, правової та консульської допомоги, а також забезпечити свободу проходу кораблів в Азовському морі та Керченській протоці, пише «ВВС Україна».

Традиційно у резолюції присутній заклик до неприпустимості ескалації конфлікту. Не обійшлося й без згадки про сумнозвісний Керченський міст, ПАРЄ нагадало Росії про протиправність його будівництва.

Також Асамблея підтримала пропозицію, внесену Берліном та Парижем, щодо моніторингу руху кораблів у Керченській протоці, який можуть виконувати спостерігачі третьої країни.

Під час дебатів Київ підтримали представники Німеччини, Британії, Ісландії, Італії та інших країн. Сторону Росії зайняли делегати з Словаччини та Сербії.

Нагадаємо, сьогодні у кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи стався конфлікт між українськими депутатами та російською пропагандисткою з каналу «Россия».