Вбивство співробітника Управління держохорони: підозрюваного боксера повторно взято під варту

Вбивство співробітника УДО: підозрюваного боксера взято під варту. Фото: Надія Максимець

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Підозрюваного у вбивстві співробітника Управління державної охорони (УДО) взято під варту. Столична прокуратура оскаржила рішення Печерського райсуду.

Сьогодні Київський апеляційний суд розглянув скаргу Київської місцевої прокуратури № 6. Суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою на термін до 2 березня 2019 року, повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Ухвалу Печерського суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення залогу було скасовано. Підозрюваного у вбивстві співробітника УДО спортсмена Петра Очеретяного взяли під варту в залі судового засідання.

Нагадаємо, 2 січня стався конфлікт між місцевим мешканцем та трьома співробітниками УДО у Печерському районі столиці. Словесний конфлікт закінчився бійкою, внаслідок якої загинув один з співробітників УДО. Підозрюваний втік з місця події, проте наступного дня звернувся до поліцейського відділку разом із адвокатом.

Печерський райсуд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення залогу. Після внесення залогу розміром 600 тис. грн підозрюваного було звільнено із СІЗО.