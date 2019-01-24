Убийство сотрудника Управления госохраны: подозреваемый боксер повторно взят под стражу

Убийство сотрудника УГО: подозреваемый боксер взят под стражу. Фото: Надія Максимець

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Racurs.ua

Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны (УГО) взяли под стражу. Столичная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу Киевской местной прокуратуры № 6. Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на термин до 2 марта 2019 года, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Постановление Печерского суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога было отменено. Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО спортсмена Петра Очеретяного взяли под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, 2 января произошел конфликт между местным жителем и тремя сотрудниками УГО в Печерском районе столицы. Словесный конфликт закончился дракой в ​​результате которой погиб один из сотрудников УГО. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако на следующий день обратился в полицейский участок вместе с адвокатом.

Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. После внесения залога в размере 600 тыс. грн подозреваемый был освобожден из СИЗО.