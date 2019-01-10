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Ракурс
Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО отпустили под залог 600 тыс. грн. Фото: Сегодня

Убийство сотрудника УГО: подозреваемого отпустили под залог в 600 тыс. грн

10 янв 2019, 10:55
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Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны отпустили под залог.

Спортсмен, который нанес смертельный удар 26-летнему сотруднику УГО, освобожден из следственного изолятора под залог в размере 600 тыс. грн, сообщает «Громадське».

Также СМИ отмечают, что на боксера надели электронный браслет.

Напомним, 2 января в Печерском районе Киева произошел конфликт между местным жителем и прохожими. Словесная перепалка завершилась дракой, во время которой киевлянин нанес удар в челюсть одному из прохожих. Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места инцидента.

На следующий день подозреваемый пришел в Печерское отделение полиции вместе с адвокатом. Виновным в смерти сотрудника УГО оказался 36-летний кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Петр Очеретяный.


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