Убийство военнослужащего Управления госохраны в Киеве: задержанному объявили о подозрении

Убийство военнослужащего Управления госохраны в Киеве. Фото: Информатор

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Киевская прокуратура объявила о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 года во время уличного конфликта нанес смертельную травму военнослужащему Управления госохраны. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры в Facebook.

Это произошло на улице Саперное поле на Печерске. Подозреваемый, который выгуливал собак, начал ссориться с прохожим, а затем ударил его в челюсть. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Им оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Его задержали и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Ранее «Ракурс» рассказывал подробности этого убийства и публиковал фото с места происшествия.