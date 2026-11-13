Последствия российской атаки, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217405-rossiyane-udarili-po-institutu-travmatologii-v-kieve-foto-video.html

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У Києві внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 13 листопада, було пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйновний другий поверх. Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні.

За інформацією видання «РБК-Україна», йдеться про київський Інститут травматології та ортопедії.

Джерело: МОЗ, «РБК-Україна»