Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по Інституту травматології у Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217405-rosiyany-vdaryly-po-instytutu-travmatologiyi-u-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 13 листопада, було пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйновний другий поверх. Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні.
За інформацією видання «РБК-Україна», йдеться про київський Інститут травматології та ортопедії.
Джерело: МОЗ, «РБК-Україна»