Проросійські бойовики обстріляли дитсадок у Донецькій області

Бойовики обстріляли село на Донеччині. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n117230-prorosiyski-boyovyky-obstrilyaly-dytsadok-u-doneckiy-oblasti.html

Racurs.ua

На Донбасі бойовики знову здійснили обстріл мирного населеного пункту. Зі стрілецької зброї обстріляли село Чермалик, що в Волноваському районі Донецької області.

Обстріл стався 22 січня близько 2.00 з окупованих територій. Про це заявив голова місцевої сільради, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Згодом спостережна група з’ясувала, що село зі стрілецької зброї обстріляли проросійські бойовики так званої Донецької народної республіки. Кулі калібру 7,62 мм влучили в приміщення місцевого дитячого садка «Сонечко» та житлового будинку № 21. Господарі двох квартир розповіли, що кулі влучили в рами вікна та підвіконня.

На щастя, внаслідок обстрілів окупантів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 січня поблизу села Чермалик бойовики обстріляли безпілотник спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.