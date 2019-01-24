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Ракурс
Боевики обстреляли село на Донетчине. Фото: 112 Украина

Пророссийские боевики обстреляли детсад в Донецкой области

24 янв 2019, 15:50
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На Донбассе боевики снова совершили обстрел мирного населенного пункта. Из стрелкового оружия обстреляли село Чермалык Волновахского района Донецкой области.

Обстрел произошел 22 января около 2.00 с оккупированных территорий. Об этом заявил глава местного сельсовета, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Впоследствии наблюдательная группа выяснила, что село из стрелкового оружия обстреляли пророссийские боевики так называемой Донецкой народной республики. Пули калибра 7,62 мм попали в помещение местного детского сада «Солнышко» и жилого дома № 21. Хозяева двух квартир рассказали, что пули попали в рамы окна и подоконника.

К счастью, в результате обстрелов оккупантов никто не пострадал.

Напомним, 12 января вблизи села Чермалык боевики обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: Ракурс


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