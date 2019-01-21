Количество погибших с начала войны на Донбассе объявила миссия ООН

Количество погибших с начала войны на Донбассе. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/n117093-kolichestvo-pogibshih-s-nachala-voyny-na-donbasse-obyavila-missiya-oon.html

Racurs.ua

Мониторинговая миссия ООН по правам человека объявила, что в результате войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли около 13 тыс. человек.

Из них 3 тыс. 300 погибших были гражданскими лицами, 4 тыс. — военнослужащими украинской армии, а 5 тыс. 500 человек — это те, кто поддерживал боевиков. От 27 до 30 тыс. человек получили во время войны ранения, пишет DW.

В 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения. Украинские военные оценили свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Боевики сообщили про 162 погибших и 310 раненых. В целом на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4 тыс. 700 человек.

Также украинская сторона Общего центра контроля и координации сообщила, что российские боевики продолжают грубо нарушать минские договоренности.

Напомним, что на Донбассе боевики обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Произошло это 12 января около поселка Чермалык в Донецкой области. Боевики обстреляли беспилотник во время выполнения планового полета около поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя. По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.