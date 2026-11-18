Російський агент коригував обстріли бойових позицій ЗСУ на Донеччині. Фото:

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Ракурс

Служба безпеки України затримала російського коригувальника у «сірій зоні» на Донеччині.

Ворожого агента схопили поблизу лінії фронту. Перебуваючи за 4 км від передової, зловмисник наводив ворожий вогонь на бойові позиції першого ешелону Сил оборони на Слов’янському напрямку. Він коригував атаки на замасковані пункти управління ударними та розвідувальними дронами ЗСУ, які тримають під вогневим контролем ворожих штурмовиків. Про це Служба безпеки України 18 листопада повідомила у Telegram.

Також зрадник відходив углиб території, щоб встановити вогневі позиції самохідних українських артилерійських систем, щоб передати координати окупантам.

Зловмисником виявився безробітний мешканець Миколаївки. В обмін на роботу на РФ він очікував на «евакуацію» на ворожу сторону та оформлення громадянства країни-агресора.

Затриманому вже про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Він наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області мобілізований боєць ЗСУ самовільно залишив військову частину та почав працювати на РФ. Для наведення атак окупантів він фіксував розташування військових та енергетичних об'єктів під виглядом таксиста.