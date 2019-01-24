Сеанс екзорцизму у ПАРЄ: віце-спікера Ради захистили від оскаженілої російської пропагандистки (ВІДЕО)

Пропагандисти з російського ТБ працюють в кулуарах ПАРЄ, фото — Фейсбук С. Сидоренка

https://racurs.ua/ua/n117229-seans-ekzorcyzmu-u-parie-vice-spikera-rady-zahystyly-vid-skajenoyi-rosiyskoyi-propagandystky.html

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В кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня стався конфлікт між українськими депутатами та російською пропагандисткою з каналу «Россия».

Обставини конфлікту повідомила у Фейсбук нардеп і перший заступник спікера Ради Ірина Геращенко.

У Палаці Європи сесія ПАРЄ сьогодні розглядала резолюцію про загострення в Азово-Керченській акваторії. До Страсбургу прибула й знімальна група на чолі з телеведучою Ольгою Скабєєвою, яка вже неодноразово намагалася влаштовувати провокації під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Сьогодні російська пропагандистка намагалася втрутитися у кожне спілкування українських депутатів із журналістами, заважаючи, наприклад, першому віце-спікеру Ради Ірині Геращенко, коли та розповідала про українських в’язнів у Росії.

Крім того, Геращенко зачитала прізвище 25-ти засуджених в Україні росіян, яких Україна готова обміняти на своїх громадян, а також розповіла, що Росію не цікавить доля власних громадян, які потрапили в полон на Донбасі.

У цей момент представниця каналу «Россия» почала заважати їй. Один із українських журналістів відштовхнув Скабеєву, а на її місце біля Геращенко став нардеп Борислав Береза.

Згодом Береза на камери пояснював причину присутності російської знімальної групи в ПАРЄ.