Захоплення в полон українських моряків: стало відомо, який їхній статус визначила ПАРЄ

Захоплення в полон українських моряків. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n117216-zahoplennya-v-polon-ukrayinskyh-moryakiv-stalo-vidomo-yakyy-yihniy-status-vyznachyla-parie.html

Racurs.ua

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 24 січня, підтримав всі поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці, які запропонувала Україна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона стверджує, що в цій резолюції українських моряків визнають військовополоненими, тобто ситуація підпадатиме під визначення Женевської конвенції. Геращенко наголосила, що політичний комітет ПАРЄ підтримав усі українські поправки. Найголовніше — це визначення статусу наших моряків, тобто світ визнав, що Росія захопила їх у полон.

В даний час в ПАРЄ обговорюють резолюцію.

Також відомо, що Україна в резолюції ПАРЄ вимагає від Росії негайного звільнення моряків та політв’язнів. Крім того, в проекті висловлена підтримка Німеччини та Франції як спостерігачам у Керченській протоці.

Нагадаємо, що українських моряків, яких Росія захопила в полон у Керченській протоці, можуть як обміняти на полонених росіян, так і повернути до України без жодних умов. Таку заяву нещодавно зробив адвокат Микола Полозов, який захищає командира одного з українських кораблів Дениса Гриценка.