Захват в плен украинских моряков: стало известно, какой статус им определила ПАСЕ

Захват в плен украинских моряков. Фото: ICTV

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Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января, поддержал все поправки к проекту резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе, которые предложила Украина. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она утверждает, что в этой резолюции украинских моряков признают военнопленными, то есть ситуация подпадает под определение Женевской конвенции. Геращенко отметила, что политический комитет ПАСЕ поддержал все украинские поправки. Самое главное — это определение статуса наших моряков, то есть мир признал, что Россия захватила их в плен.

В настоящее время в ПАСЕ обсуждают резолюцию.

Также известно, что Украина в резолюции ПАСЕ требует от России немедленного освобождения моряков и политзаключенных. Кроме того, в проекте высказана поддержка Германии и Франции как наблюдателям в Керченском проливе.

Напомним, что украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе, могут как обменять на пленных россиян, так и вернуть в Украину без всяких условий. Такое заявление недавно сделал адвокат Николай Полозов, который защищает командира одного из украинских кораблей Дениса Гриценко.