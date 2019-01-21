Обмен украинских военнопленных моряков: адвокат назвал единственный путь их освобождения

Обмен украинских военнопленных моряков

https://racurs.ua/n117088-obmen-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov-advokat-nazval-edinstvennyy-put-ih-osvobojdeniya.html

Racurs.ua

Украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе, могут, как обменять на пленных россиян, так и вернуть в Украину без всяких условий.

Такое заявление сделал адвокат Николай Полозов, который защищает командира одного из украинских кораблей Дениса Гриценко в интервью «Обозревателю».

Он утверждает, что обмен украинцев возможен, но это может быть, как обмен, так и просто выдача без всяких условий. Адвокат отметил, что есть только один способ вернуть наших моряков. Это создание давления на Кремль со стороны Украины и ее западных партнеров. Чем сильнее будет это давление, тем быстрее наши моряки окажутся дома.

Полозов также рассказал, в каком сейчас состоянии военнопленные. По его словам, они сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии. В отношении здоровья никто из них не высказывал жалоб. Моряки также смогли встретиться со своими родными, которых они не видели уже 1,5 месяца. Благодаря этому их психологическое состояние улучшилось, они готовы продолжать борьбу дальше.

Напомним, что арест украинских моряков обжаловали их адвокаты, как сообщил в Facebook один из защитников Николай Полозов. Все апелляционные жалобы были поданы в предусмотренный законом трехдневный срок.