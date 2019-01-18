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Ракурс
Защита подала апелляцию на арест украинских моряков в РФ. Фото: Багнет

Арест украинских моряков: защита подала апелляцию

18 янв 2019, 14:54
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Арест украинских моряков обжалован их адвокатами, сообщил сегодня в Facebook один из защитников Николай Полозов.

Лефортовский райсуд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста на три месяца всем 24-м задержанным военнопленным. Соответствующие решения суда обжалованы в полном объеме, отметил адвокат.

Все апелляционные жалобы были поданы в предусмотренный законом трехдневный срок.

Скриншот со страницы Николая Полозова в Facebook

Ранее, на заседании суда по продлению меры пресечения украинским морякам, все они отказались отвечать на вопросы судей и заявили о своем статусе военнопленных, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

В свою очередь адвокаты пленников ходатайствовали о передаче их дела в военный суд, поскольку те являются военнопленными, но суд отклонил ходатайство.

Затем суд продлил арест всем 24-м пленным украинцам на три месяца — до 24−26 апреля.

Источник: Ракурс


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