Арест украинских моряков: защита подала апелляцию

Защита подала апелляцию на арест украинских моряков в РФ. Фото: Багнет

https://racurs.ua/n116980-arest-ukrainskih-moryakov-zaschita-podala-apellyaciu.html

Racurs.ua

Арест украинских моряков обжалован их адвокатами, сообщил сегодня в Facebook один из защитников Николай Полозов.

Лефортовский райсуд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста на три месяца всем 24-м задержанным военнопленным. Соответствующие решения суда обжалованы в полном объеме, отметил адвокат.

Все апелляционные жалобы были поданы в предусмотренный законом трехдневный срок.

Ранее, на заседании суда по продлению меры пресечения украинским морякам, все они отказались отвечать на вопросы судей и заявили о своем статусе военнопленных, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

В свою очередь адвокаты пленников ходатайствовали о передаче их дела в военный суд, поскольку те являются военнопленными, но суд отклонил ходатайство.

Затем суд продлил арест всем 24-м пленным украинцам на три месяца — до 24−26 апреля.