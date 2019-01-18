Арешт українських моряків: захист подав апеляцію

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Захист подав апеляцію на арешт українських моряків у РФ. Фото: Багнет
Арешт українських моряків: захист подав апеляціюhttps://racurs.ua/ua/n116980-aresht-ukrayinskyh-moryakiv-zahyst-podav-apelyaciu.htmlRacurs.ua
Арешт українських моряків оскаржили їхні адвокати, повідомив сьогодні у Facebook один із захисників Микола Полозов.
Лефортовський райсуд Москви продовжив запобіжний захід у виді арешту на три місяці всім 24-м затриманим військовополоненим. Відповідні рішення суду оскаржено в повному обсязі, зазначив адвокат.
Всі апеляційні скарги були подані в передбачений законом триденний термін.
Раніше, на засіданні суду щодо продовження запобіжного заходу українським морякам, всі вони відмовилися відповідати на запитання суддів і заявили про свій статус військовополонених, посилаючись на Женевську конвенцію.
У свою чергу адвокати бранців клопотали про передачу їх справи до військового суду, оскільки ті є військовополоненими, але суд відхилив клопотання.
Після цього суд продовжив арешт всім 24-м полоненим українцям на три місяці — до 24−26 квітня.