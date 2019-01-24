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Ракурс
Пропагандисты с российского ТВ работают в кулуарах ПАСЕ, фото - Фейсбук С. Сидоренко

Сеанс экзорцизма в ПАСЕ: вице-спикера Рады защитили от оголтелой российской пропагандистки (ВИДЕО)

24 янв 2019, 15:49
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В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января произошел конфликт между украинскими депутатами и российской пропагандисткой канала «Россия».

Обстоятельства конфликта сообщила в Фейсбуке нардеп и первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко.

Во Дворце Европы сессия ПАСЕ сегодня рассматривала резолюцию об обострении в Азово-Керченской акватории. В Страсбург прибыла и съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой, которая уже неоднократно пыталась устраивать провокации во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сегодня российская пропагандистка пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами. Например, она перебивала первого вице-спикера Рады Ирину Геращенко, когда та рассказывала об украинских заключенных в России.

Геращенко зачитала фамилии 25-ти осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, а также рассказала, что Россию не интересует судьба собственных граждан, попавших в плен в Донбассе.

В этот момент представитель канала «Россия» начала мешать ей. Один из украинских журналистов оттолкнул Скабееву, а на ее место возле Геращенко стал нардеп Борислав Береза.

Впоследствии Береза ​​на камеры объяснял причину присутствия российской съемочной группы в ПАСЕ.

Источник: Ракурс


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