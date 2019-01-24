Сеанс экзорцизма в ПАСЕ: вице-спикера Рады защитили от оголтелой российской пропагандистки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117229-seans-ekzorcizma-v-pase-vice-spikera-rady-zaschitili-ot-ogolteloy-rossiyskoy-propagandistki-video.htmlRacurs.ua
В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января произошел конфликт между украинскими депутатами и российской пропагандисткой канала «Россия».
Обстоятельства конфликта сообщила в Фейсбуке нардеп и первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко.
Во Дворце Европы сессия ПАСЕ сегодня рассматривала резолюцию об обострении в Азово-Керченской акватории. В Страсбург прибыла и съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой, которая уже неоднократно пыталась устраивать провокации во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Сегодня российская пропагандистка пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами. Например, она перебивала первого вице-спикера Рады Ирину Геращенко, когда та рассказывала об украинских заключенных в России.
Геращенко зачитала фамилии 25-ти осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, а также рассказала, что Россию не интересует судьба собственных граждан, попавших в плен в Донбассе.
В этот момент представитель канала «Россия» начала мешать ей. Один из украинских журналистов оттолкнул Скабееву, а на ее место возле Геращенко стал нардеп Борислав Береза.
Впоследствии Береза на камеры объяснял причину присутствия российской съемочной группы в ПАСЕ.