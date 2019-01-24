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Ракурс
США созывают Совбез ООН из-за событий в Венесуэле / Фото: wikimedia

Вашингтон созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Венесуэле

24 янв 2019, 21:33
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Заседание Совбеза ООН из-за событий в Венесуэле инициируют американские дипломаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

«США официально попросили провести открытое заседание Совета безопасности ООН в 9.00 26 января для обсуждения кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу исполняющего обязанности президента. Президент США Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции временным главой государства. Кроме этого, в Госдепартаменте США заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь Венесуэле.

Во многих городах страны продолжаются акции протеста и уличные столкновения с силовиками, жертвами которых уже стали 16 человек, еще 200 участников протестов против Николаса Мадуро были задержаны. Министр обороны Венесуэлы и военные стоят на стороне Мадуро, обвиняя оппозицию в госперевороте. Хуана Гуайдо, помимо США, поддержали многие латиноамериканские страны, ЕС и Грузия.

Мадуро, который с 2013 года руководит Венесуэлой, объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган лично выразили поддержку Николасу Мадуро.

Источник: Ракурс


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