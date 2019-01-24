Будапешт попал в немилость к Еврокомиссии, которая запустила санкционную процедуру

Будапешт попал в немилость к Еврокомиссии / Фото: goloskarpat.info

https://racurs.ua/n117244-budapesht-popal-v-nemilost-k-evrokomissii-kotoraya-zapustila-sankcionnuu-proceduru.html

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Европейская комиссия активизировала санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения миграционного законодательства Евросоюза. Ранее Будапешт криминализировал деятельность в поддержку просителей убежища.

В то же время еще в прошлом году Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление о необходимости внести изменения в новое законодательство, однако большинство проблем так и не были решены. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, пишет «Европейская правда».

В частности, Будапешт не устранил нарушений в сфере ограничения индивидуальных свобод мигрантов, а также незаконного ограничения права на убежище — так называемых законов «Стоп Сорос». Теперь у власти Венгрии есть два месяца для того, чтобы дать ответ Еврокомиссии. Иначе ЕК может подать в Суд ЕС на Венгрию.

Напомним, в прошлом году в Европарламенте состоялись дебаты о нарушении Венгрией демократических ценностей. В 2018 году Венгрия выступила против глобального договора ООН по миграции. Венгрия за премьерства Виктора Орбана активно противостоит принятию мигрантов из других стран, в том числе и тех, которых Будапешт должен был принять по квотам перераспределения беженцев в пределах Евросоюза для облегчения бремени морских государств Греции и Италии.

В разгар миграционного кризиса в Европе Орбан стал одним из самых жестких противников политики «культуры гостеприимства» в отношении беженцев, которую инициировала немецкий канцлер Ангела Меркель в 2015 году.