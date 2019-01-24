Будапешт потрапив у немилість до Єврокомісії: активізовано санкційну процедуру

Будапешт потрапив у немилість до Єврокомісії / Фото: goloskarpat.info

https://racurs.ua/ua/n117244-budapesht-potrapyv-u-nemylist-do-ievrokomisiyi-aktyvizovano-sankciynu-proceduru.html

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Європейська комісія активізувала санкційну процедуру щодо Угорщини через порушення законодавства Євросоюзу у міграційних питаннях. Раніше Будапешт криміналізував діяльність на підтримку прохачів притулку.

Водночас ще торік Єврокомісія направила Угорщині офіційне повідомлення щодо необхідності внести зміни до нового законодавства, однак більшість проблем так і не були вирішені. Про це повідомляє прес-служба ЄК, пише «Європейська правда».

Зокрема, Будапешт не усунув порушень щодо обмеження індивідуальних свобод мігрантів, а також незаконного обмеження права на притулок — так званих законів «Стоп Сорос». Тепер у влади Угорщини є два місяці для того, щоб надати відповідь Єврокомісії. Інакше ЄК може подати на Угорщину до Суду ЄС.

Нагадаємо, торік у Європарламенті відбулися дебати щодо порушення Угорщиною демократичних цінностей. У 2018 році Угорщина виступила проти глобального договору ООН щодо міграції. Угорщина за прем'єрства Віктора Орбана активно протистоїть прийняттю мігрантів з інших країн, зокрема і тих, яких Будапешт повинен був прийняти за квотами перерозподілу біженців у межах Євросоюзу для полегшення тягаря морських держав Греції та Італії.

У розпал міграційної кризи в Європі Орбан став одним із найбільших противників політики «культури гостинності» щодо біженців, ініційованої німецьким канцлером Ангелою Меркель у 2015 році.