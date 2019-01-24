Вирок Януковичу: як реагують соцмережі / Фото: Twitter

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Racurs.ua

Оболонський райсуд Києва сьогодні визнав колишнього президента-втікача Віктора Януковича винним за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 та ч. 7 ст. 437 Кримінального кодексу України та засудив його до 13-ти років позбавлення волі. Водночас суд не визнав провини екс-президента за кількома пунктами обвинувачення. «Ракурс» зібрав реакцію соцмереж на сьогоднішній вирок суду.

Нагадаємо, суд виключив з обвинувачення одну з кваліфікуючих ознак державної зради — діяння, умисно вчинене на шкоду територіальній цілісності України. Окрім цього, на думку суду, слідчий та прокурор не навели конкретних дій та вчинків, які б свідчили про посягання Януковича на обороноздатність України. Тому суд виключив із обвинувачення кваліфікуючу ознаку держзради — діяння, умисно вчинене на шкоду обороноздатності України.

Обвинувачення, за словами судді, не надало переконливих доказів, що Віктор Янукович знав про кінцеву мету окупації Криму Росією — анексію півострова.

Загалом судовий процес у справі про держзраду Януковича тривав 20 місяців. За цей час відбулося 90 засідань разом із сьогоднішнім, під час яких розглянули 19 томів матеріалів справи, заслухали 37 свідків сторони обвинувачення та 15 — сторони захисту.