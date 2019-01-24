Суд виправдав Януковича за кількома пунктами звинувачення

Під час засідання Оболонького суду, фото — BBC Україна

https://racurs.ua/ua/n117236-sud-vypravdav-yanukovycha-za-kilkoma-punktamy-zvynuvachennya.html

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Оболонський райсуд Києва 24 січня виправдав екс-президента Віктора Януковича за кількома пунктами звинувачення.

Як повідомлялося у трансляції із залу засідання суду, Феміда дійшла висновку, що надані державним обвинуваченням докази свідчать про вину Януковича не за усіма висунутими звинуваченнями.

Зокрема, суд виключив з обвинувачення одну з кваліфікуючиз ознак державної зради — діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду територіальній цілісності України.

Крім цього, на думку суду, формулюючи обвинувачення слідчий та прокурор не навели конкретних дій та вчинків, які б свідчили про посягання Януковича на обороноздатність України. У судовому процесі свідки повідомили суду, що окупація півострова Крим проводилася й до Революції гідності.

Тому суд виключив із обвинувачення кваліфікуючу ознаку державної зради — діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду обороноздатності України.

Суддя Дев’ятко сказав, що не доведена вина й у тому, що Віктор Янукович передбачав усі наслідки своїх дій, а саме, зміну території країни та державного кордону.

Обвинувачення, за словами судді, не надало переконливих доказів, що Віктор Янукович знав про кінцеву мету окупації Криму Росією — анексію півострова Російською Федерацією.

Враховуючи це, суд виправдав Януковича за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Сьогодні Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий процес тривав 20 місяців. Оголошення вироку тривало в Оболонському райсуді понад шість годин.