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Ракурс
Суд виніс вирок Януковичу. Фото: 112 Україна

Вирок Януковичу оголосили у Києві (ФОТО, ІНФОГРАФІКА)

24 січ 2019, 17:03
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Вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду ухвалив сьогодні Оболонський районний суд Києва. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 7 ст. 437 Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 111, екс-президенту призначили 13 років позбавлення волі, а за ч. 5 ст 27 та ч. 7 ст. 437 — 12 років. Шляхом поглинання меншого терміну більшим Януковича засудили до 13 років позбавлення волі.

«Термін відбування покарання рахувати з часу затримання. Арешти на майно — залишити без змін. Стягнути 98 тис. 651 грн 20 коп.», — зазначив суддя.

Загалом судовий процес тривав 20 місяців. За цей час відбулося 90 засідань разом із сьогоднішнім, під час яких розглянули 19 томів матеріалів у справі, заслухали 37 свідків сторони обвинувачення та 15 — сторони захисту.

Сам екс-президент із заключним словом у суді не виступав і навіть не виходив на відеозв’язок. Янукович заявив, що цьому завадила травма, яку він дістав під час гри у теніс.

Інфографіка: Юрій Луценко у Facebook

Колишнього президента-втікача звинувачували у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК), посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110), пособництві умисним діям, вчиненим із метою зміни меж території та держкордону нашої країни (ст. 27), плануванні, підготовці, розв’язанні та веденні агресивної війни (ч. 2 ст. 437). Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріли на Майдані.

Сьогоднішнє судове засідання тривало за посилених заходів безпеки і в присутності великої кількості журналістів та активістів.

Судове засідання. Фото: Sandra Zharkova та Укрінформ у Twitter

Між тим нагадаємо, що за останніми даними розвідки, Росія розраховує на можливість окупувати Україну протягом кількох місяців після президентських виборів, як вона намагалась це зробити в 2014 році.

Джерело: Ракурс


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