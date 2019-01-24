Вирок Януковичу оголосили у Києві (ФОТО, ІНФОГРАФІКА)

Суд виніс вирок Януковичу. Фото: 112 Україна

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Вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду ухвалив сьогодні Оболонський районний суд Києва. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 7 ст. 437 Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 111, екс-президенту призначили 13 років позбавлення волі, а за ч. 5 ст 27 та ч. 7 ст. 437 — 12 років. Шляхом поглинання меншого терміну більшим Януковича засудили до 13 років позбавлення волі.

«Термін відбування покарання рахувати з часу затримання. Арешти на майно — залишити без змін. Стягнути 98 тис. 651 грн 20 коп.», — зазначив суддя.

Загалом судовий процес тривав 20 місяців. За цей час відбулося 90 засідань разом із сьогоднішнім, під час яких розглянули 19 томів матеріалів у справі, заслухали 37 свідків сторони обвинувачення та 15 — сторони захисту.

Сам екс-президент із заключним словом у суді не виступав і навіть не виходив на відеозв’язок. Янукович заявив, що цьому завадила травма, яку він дістав під час гри у теніс.

Колишнього президента-втікача звинувачували у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК), посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110), пособництві умисним діям, вчиненим із метою зміни меж території та держкордону нашої країни (ст. 27), плануванні, підготовці, розв’язанні та веденні агресивної війни (ч. 2 ст. 437). Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріли на Майдані.

Сьогоднішнє судове засідання тривало за посилених заходів безпеки і в присутності великої кількості журналістів та активістів.

Між тим нагадаємо, що за останніми даними розвідки, Росія розраховує на можливість окупувати Україну протягом кількох місяців після президентських виборів, як вона намагалась це зробити в 2014 році.