Суд вынес приговор Януковичу. Фото: 112 Украина

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Racurs.ua

Приговор Виктору Януковичу по делу о государственной измене вынес сегодня Оболонский районный суд Киева. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 и ч. 7 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Согласно ч. 1 ст. 111, экс-президенту назначили 13 лет лишения свободы, а по ч. 5 ст. 27 и ч. 7 ст. 437 — 12 лет. Путем поглощения меньшего наказания большим Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы.

«Срок отбывания наказания считать с момента задержания. Аресты на имущество — оставить без изменений. Взыскать 98 тыс. 651 грн 20 коп.», — отметил судья.

В целом судебный процесс длился 20 месяцев. За это время состоялось 90 заседаний с учетом сегодняшнего, во время которых рассмотрели 19 томов материалов дела, заслушали 37 свидетелей стороны обвинения и 15 — стороны защиты.

Сам экс-президент с заключительным словом в суде не выступал и даже не выходил на видеосвязь. Янукович заявил, что этому помешала травма, полученная им во время игры в теннис.

Бывшего президента-беглеца обвиняли в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110), пособничестве умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и госграницы нашей страны (ст. 27), а также планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437). Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал по делу о расстрелах на Майдане.

Сегодняшнее судебное заседание проходило в условиях повышенных мер безопасности и в присутствии множества журналистов и активистов.

Между тем напомним, что по последним данным разведки, Россия рассчитывает на возможность оккупировать Украину в течение нескольких месяцев после президентских выборов, как она пыталась это сделать в 2014 году.