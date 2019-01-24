Россия планирует оккупировать Украину во время президентских выборов. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n117228-rossiya-planiruet-okkupirovat-ukrainu-vo-vremya-prezidentskih-vyborov-razvedka.html

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Россия выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году.

Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью «Укринформу».

Он утверждает, что бюджет, который выделяет Россия на такую ​​подрывную деятельность в Украине, просто колоссальный. В этом году украинская разведка узнала, что спецслужбы РФ получили дополнительных 350 млн долл. на вмешательство в выборы в Украине.

Божок заявил, что эти деньги пойдут на оплату публикаций фейковых новостей и организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство Украины. Также российские спецслужбы запланировали кибератаки.

Россия рассчитывает на то, что «перезагрузка» власти в Украине сможет «парализовать» государственный механизм, на который можно будет легко влиять. Это затронет все сферы жизни, в том числе и военную организацию. Это даст России возможность оккупировать Украину в течение нескольких месяцев, как она пыталась это сделать в 2014 году. Для этого у наших границ уже находятся почти 50 тыс. российских военных со всем вооружением и техникой. Они готовы начать активные действия течение 24−72 часов после приказа.