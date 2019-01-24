Росія планує окупувати Україну під час президентських виборів. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n117228-rosiya-planuie-okupuvaty-ukrayinu-pid-chas-prezydentskyh-vyboriv-rozvidka.html

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Росія виділила своїм спецслужбам близько 350 млн дол., щоб вони змогли втрутитися у вибори президента в 2019 році.

Таку заяву зробив глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю «Укрінформу».

Він стверджує, що бюджет, який виділяє Росія на таку підривну діяльність в Україні, просто колосальний. Цього року українська розвідка дізналася, що спецслужби РФ отримали додаткових 350 млн дол. на втручання у вибори в Україні.

Божок заявив, що ці гроші спрямують на оплату публікацій фейкових новин та організацію провокацій, протестів, внутрішньополітичного тиску на керівництво України. Також російські спецслужби запланували кібератаки.

Росія розраховує на те, що «перезавантаження» влади в Україні зможе «паралізувати» державний механізм, на який можна буде легко впливати. Це зачепить усі сфери життя, у тому числі й військову організацію. Це дасть Росії можливість окупувати Україну протягом кількох місяців, як вона намагалась це зробити в 2014 році. Для цього біля наших кордонів уже перебувають майже 50 тис. російських військових з усім озброєнням і технікою. Вони готові розпочати активні дії протягом 24−72 годин після наказу.