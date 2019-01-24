Часте вживання дерунів та чипсів збільшує ризик смерті. Фото: Слобідський край

https://racurs.ua/ua/n117227-chaste-vjyvannya-deruniv-ta-chypsiv-zbilshuie-ryzyk-smerti-vcheni.html

Racurs.ua

Часте вживання дерунів та чипсів збільшує ризик ранньої смерті. Люди, які вживають смажену картоплю та страви з неї вмирають в два рази частіше від своїх однолітків.

Вчені національної дослідницької ради в Італії провели експеримент з чотирма тисячами осіб. Вони стежили за здоров’ям та звичним раціоном італійців віком від 45 до 79 років, повідомляють УНН, посилаючись на TheIndependent.

Протягом восьми років спостережень померло 236 учасників експерименту. Серед померлих були ті, хто дуже часто їв смажену картоплю чи страви з нею. Любителі чипсів, дерунів та картоплі «по-селянські» помирають в два рази частіше, ніж їхні однолітки.

Вчені зазначили, що серед тих, хто їв багато картоплі, але готував її по-іншому, передчасних смертей зафіксовано не було.

Раніше американські вчені дійшли висновку, що помірне голодування може продовжити життя.