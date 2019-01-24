Частое употребление дерунов и чипсов увеличивает риск смерти. Фото: Слобідський край

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Racurs.ua

Частое употребление дерунов и чипсов увеличивает риск ранней смерти. Люди, которые употребляют жареную картошку и блюда из нее умирают в два раза чаще своих сверстников.

Ученые Национального исследовательского совета в Италии провели эксперимент с четырьмя тысячами человек. Они следили за здоровьем и привычным рационом итальянцев в возрасте от 45 до 79 лет, сообщают УНН, ссылаясь на The Independent.

В течение восьми лет наблюдений умерло 236 участников эксперимента. Среди умерших были те, кто очень часто ел жареную картошку или блюда из нее. Любители чипсов, драников и картошки «по-сельски» умирают в два раза чаще, чем их сверстники.

Ученые отметили, что среди тех, кто ел много картофеля, но готовил его по-другому, преждевременные смерти зафиксированы не были.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что умеренное голодание может продлить жизнь.