На Херсонщине столкнулись военные грузовики, есть погибший и пострадавшие

Военный грузовик. Фото: Википедия

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Военные автомобили столкнулись на трассе «Одесса-Мелитополь» на территории Херсонской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января возле села Казачьи Лагеря. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на патрульную полицию области.

Правоохранители предварительно установили, что военный грузовик «Урал» во время движения внезапно остановился. Машина прекратила движение из-за того, что открылся капот. Сзади двигался «Камаз», который врезался в «Урал».

В результате ДТП военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины, который был пассажиром «Камаза», погиб. Еще три бойца получили травмы.

Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ст. 415 (нарушение правил вождения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 января, в Шевченковском районе Киева произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Сначала столкнулись Citroen и Hyundai, а пока автовладельцы ожидали приезда патрульных, «корейца» догнала «Таврия».