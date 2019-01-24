Запрещенные автомобили Генпрокуратуры: суд обязал НАБУ начать расследование

Запрещенные автомобили Генпрокуратуры. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117225-zapreschennye-avtomobili-genprokuratury-sud-obyazal-nabu-nachat-rassledovanie.html

Racurs.ua

Суд принял решение, которым обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать расследование, как и почему Генпрокуратура в 2016—2018 годах приобрела 19 автомобилей, несмотря на то, что Кабмин ей это запретил.

Решение принято Соломенским районным судом Киева после жалобы юристов проекта Bihus.Info — «Тисни». Ранее в НАБУ, отказывались открыть уголовное производство по данному факту, хотя такой отказ противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

Юристы из проекта «Тисни» обратились к НАБУ после проведения журналистского расследования под названием «Запрещенные колеса», которое было обнародовано в ноябре прошлого года. В материале говорилось, что Генпрокуратура приобрела 19 легковых авто, в основном это были Toyota Corolla. Общая сумма, на которую закупили машины составляет 13 млн грн. Такая закупка была запрещена Кабмином в то время.

Генпрокуратура тогда заявила, что этот запрет противоречит закону «О прокуратуре», поэтому самовольно решила его не выполнять.

Во время выхода расследования автопарк Генпрокуратуры был самым большим за всю ее историю и составлял 103 автомобиля. Одновременно прокуратура сегодня имеет наименьшие полномочия в истории.

Ранее «Ракурс» рассказывал, как Генпрокуратура обновила автопарк и закупила 19 новых легковых авто.