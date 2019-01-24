Новые платежки за газ, которые украинцам выставили в начале года, являются незаконными, фото - Погляд

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Министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал завышенные платежки за газ, которые украинцы получили в январе 2019 года.

По его словам, новые платежи за газ, которые украинцам выставили в начале года, являются незаконными и оплачивать их не надо. Рева сообщил об этом в эфире канала «112 Украина».

Министр уточнил, что речь идет об абонентах, использующих газ без счетчиков и только для приготовления пищи.

«Эти все доплаты, которые незаконно насчитали газосбытовые организации, не подлежат оплате», — сказал Рева.

Министр объяснил, что в тариф включили стоимость установки счетчиков и, соответственно, газосбытовые организации были обязаны их установить.

«Люди, которые уже оплатили платежи по новым тарифам, должны требовать возврата денег», — сказал Рева.

Проблема касается самой многочисленной группы потребителей газа, которая потребляет только 6−8% всего объема.