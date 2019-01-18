«Нафтогаз» объяснил завышенные суммы за газ в платежках украинцев

Завышенные суммы в платежках за газ попытались объяснить в "Нафтогазе". Фото: vesti.dp.ua

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Квитанции за газ со значительно завышенными суммами получили украинцы, в частности жители Киева и области, поскольку суд принял решение, которым отменил снижение норм потребления газа.

После решения суда автоматически вступили в силу старые нормы, заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев во время сегодняшнего брифинга в Киеве.

«Произошла очень привычная и неприятная ситуация с игрой в поддавки между облгазами и Министерством энергетики, когда решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически вступили в силу старые нормы», — заявил чиновник.

Он добавил, что ни одна компания не может игнорировать решение суда, потому что это будет незаконно.

Ранее «Нафтогаз» призвал граждан, которые получили платежки с завышенными суммами за потребление газа, фотографировать их и присылать компании, хотя остается неясным, как это может помочь решить ситуацию.

Между тем, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в декабре, что Украине дешевле покупать газ из Европы, чем платить России по формуле Тимошенко-Путина.

Сегодня же стало известно, что новые переговоры между Украиной и Россией относительно условий импорта и транзита газа состоятся 21 января.