«Нафтогаз» пояснив завищені суми за газ у платіжках українців

Завищені суми у платіжках за газ спробували пояснити у "Нафтогазі". Фото: vesti.dp.ua

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Квитанції за газ зі значно завищеними сумами надійшли українцям, зокрема жителям Києва й області, тому що суд ухвалив рішення, яким скасував зниження норм споживання газу.

Після рішення суду автоматично набули чинності старі норми, заявив глава правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв під час сьогоднішнього брифінгу в Києві.

«Відбулась дуже звична і неприємна ситуація з грою у піддавки між облгазами і Міністерством енергетики, коли рішенням суду було скасовано зменшення норм і автоматично набули чинності старі норми», — заявив чиновник.

Він додав, що жодна компанія не може ігнорувати рішення суду, бо це буде незаконно.

Раніше «Нафтогаз» закликав громадян, які отримали платіжки із завищеними сумами за споживання газу, фотографувати їх і надсилати компанії, хоча залишається незрозумілим, як це може допомогти вирішити ситуацію.

Між тим, виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив у грудні, що Україні дешевше купувати газ із Європи, ніж платити Росії за формулою Тимошенко-Путіна.

Сьогодні ж стало відомо, що нові переговори між Україною та Росією щодо умов імпорту й транзиту газу відбудуться 21 січня.